Laetitia Casta, nozze segrete con l'attore francese Louis Garrell

La modella e attrice Laetitia Casta ha sposato in gran segreto il collega francese Louis Garrell con una cerimonia intima e romantica sulla spiaggia di Lumio, il paesino della Corsica in cui l'ex di Stefano Accorsi ha trascorso l'infanzia. Su "Chi", in esclusiva mondiale, nel numero in edicola da mercoledì 14 giugno, le immagini della cerimonia.