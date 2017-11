la settimana delle stelle

Festa in famiglia a Milano per Fedez e Chiara Ferragni dopo l'annuncio della gravidanza a New York e party in grande stile anche per Federica Panicucci che ha brindato ai suoi 50 anni. E se per Charlotte Casiraghi tutto è pronto per le nozze con il suo Dimitri, il settimanale "Spy" parla di crisi tra Belen e Andrea Iannone. Intanto Alessia Marcuzzi si gode il sole di Dubai in costume. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...