Kourtney Kardashian, nuda col pancione

"La nudità per me non è cosa di cui vergognarsi. Do il meglio di me quando sono incinta", cinguetta Kourtney su Instagram postando alcuni scatti di DuJour e aggiunge: "E' una sensazione bellissima, questa trasformazione che avviene nel tuo corpo. Qualcosa di potente e meraviglioso che io vivo con tutta me stessa".



E in attesa di partorire per la terza volta Kourtney, in coppia con Scott Disick da sette anni ma non ancora sposata, si diletta con i consigli per le mamme nella sua serie web "Kourtney's Mommy Blog". Con i bambini sembra davvero saperci fare.