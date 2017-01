13 novembre 2014 Kim Kardashian, il suo lato B a nudo sulla cover di Paper scatena i social Parodie esilaranti e fotomontaggi comici su Twitter per la bella moglie di Kanye West Tweet google 0 Invia ad un amico

17:41 - Il suo lato B, esplosivo e esagerato, nudo sulla cover di Paper, ha scatenato i social. E in pochi giorni Kim Kardashian e le sue forme monumentali e fenomenali sono diventati le parodie più esilaranti e gettonate su Twitter. Che ridere il sedere di Kim!

La doppia copertina del magazine ritrae la bella ereditiera, reginetta dei reality Tv, in pose ammiccanti, sedere all'infuori, nudo o inguainato in un aderentissimo abito con una coppa di champagne in equilibrio sopra.

Le parodie e i fotomontaggi social del popolo Internet non si sono fatti attendere e sui social tutti si sono letteralmente scatenati. Kim e il suo fondoschiena appaiono nelle versioni più buffe ed esilaranti. Da quella "centauro" a quella "parcheggio per bici" e poi "a Barbie" o "a pesca"... Da morire dalle risate!