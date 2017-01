Kim Kardashian non ci sta più... nell'abito

10:43 - Le sue forme voluttuose sono un vero prodigio della natura. Kim Kardashian cammina per le strade di Los Angeles sfoggiando un fronte e retro esplosivi ed è difficile non voltarsi a guardarla. Il corpetto dell'abito è talmente aderente che seno e capezzoli sono in bella vista mentre la scollatura posteriore lascia la schiena nuda su un lato B davvero... XXL.

Così inguainata nel tubino verde petrolio (e senza reggiseno) la socialite sfoggia le sue curve prosperose con visibile compiacimento. Kim sa di avere un corpo da sex bomb e non fa nulla per nasconderlo. Tutt'altro. Il suo guardaroba pare scelto con la precisa intenzione di sottolineare le sue forme generose ed esplosive.



Del resto la bella reginetta dei reality tv americani ha costruito gran parte della sua fortuna proprio su questo. Alla signora West basta passeggiare per strada per catalizzare sguardi e flash dei paparazzi. Non è da tutti.