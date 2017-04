Kourtney Kardashian, compleanno nuda

Per una volta le attenzioni ricadono su di lei. Merito di una foto che ritrae Kourtney in piscina, nuda come mamma l'ha fatta. Uno scatto artistico di profilo esalta un corpo ben tornito, ma non "esagerato", a differenza delle sorelle Khloe e Kim.



E tra tanti auguri dei follower sui social arrivano anche quelli speciali da parte della famiglia. La madre Kris, sul suo profilo Instagram ha dedicato dolci parole alla sua primogenita sottolineando che la sua nascita le ha benedetto la vita con tanta gioia. "Tu porti amore e felicità. Sei un'incredibile madre, sorella, amica e figlia e io ti amo più di quanto le parole possano esprimere... sei bella dentro e fuori...".



Regalo social anche da parte della sorella Khloe che ha postato una clip dal titolo 'Happy birthday to the Milly to my Vanilli". Immagini divertenti di due sorelle affiatate.



Kourtney Kardashian è madre di Mason, Penelope e Reign, rispettivamente 7, 4 e due anni, avuti tutti dal compagno Scott Disick con il quale si è riconciliata dopo un periodo di pausa durato un anno circa.