Kardashian e Teigen: dagli scatti hot alle letture spirituali

Kim Kardashian e Chrissy Teigen in coppia per promuovere la lettura sembra un azzardo. Eppure la socialite e la sua cara amica, moglie di John Legend, si sono lanciate in questa nuova missione: proporre libri ai loro follower. Dopo aver partecipato insieme al video sexy di Fergie la scorsa estate, le due prorompenti regine del social ora reclutano lettori.

Poco meno di anno fa mettevano in mostra i loro fisici scoppiettanti e post gravidanza in un video sensuale ad alto tasso erotico su richiesta della cantante Fergie, ora Kim e Chrissy che sono molto amiche (la Kardashian è una sorta di zia per Luna la figlia della Teigen e di Legend), si lanciano insieme in una nuova missione letteraria.



Il “book club” di Kim pare uno scherzo e invece la Kardashian ci crede molto. Per partire Kim punta tutto sul libro che le ha cambiato la vita, “Embraced By The Light" di Betty J.Eadie, un libro che parla di una donna morta durante un intervento chirurgico e ha vissuto un'esperienza premorte.