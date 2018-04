Kim Kardashian tutta nuda per il calco del suo corpo

Quante ne sa Kim Kardashian in fatto di marketing? L'ultima trovata pubblicitaria per il suo profumo lascia senza parole. La socialite per lanciare la sua nuova fragranza ha pensato di realizzare una bottiglietta che riproduca perfettamente le curve del suo corpo. Il prodotto si chiama “Body” e allora quale miglior corpo ricreare fedelmente, se non il suo? Detto fatto: sui social i passaggi per il calco esatto.