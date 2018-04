Kim Kardashian si gode la vacanza al mare

Dopo le fatiche davanti all'obiettivo per uno scatto di famiglia degno di essere condiviso, Kim Kardashian si è presa qualche giorno di relax in una località paradisiaca. Bikini arancione griffato, gambe lucide e unghie dei piedi dipinte di giallo fluo per l'imprenditrice sempre impeccabile. Ad accompagnarla c'è la sorella Kourtney , altrettanto sexy nel suo costume ricamato.

A pochi passi dal mare mostra le gambe perfette cosparse di olio abbronzante, ma è in casa che il siparietto si fa decisamente più interessante. Con un bikini striminzito, ondeggia davanti allo specchio puntando sulle sue forme seducenti. Insomma, un'esplosione di curve incontenibili... che (non) conoscono rivali. Sì perché anche la sorella Kourtney, in vacanza con lei, sul suo profilo social ha molto da mostrare. Prima con un due pezzi nero esce dall'acqua come una dea, poi in bicicletta con un bikini bianco traforato pedala evidenziando un lato B impeccabile. Un bel match a colpi di curve per le sorelline Kardashian.