Kim Kardashian nuda: intimità nascoste da una corona di fiori

La strategia marketing di Kim Kardashian è perfetta. Solo lei sa promuovere alla perfezione i suoi prodotti. E così, se per il lancio delle sue fragranze aveva scelto di pubblicare il calco del suo corpo nudo, con cui poi ha realizzato le bottigliette di profumo, per lanciare la linea di trucchi ha optato per una posa nuda, proprio per valorizzare i colori del suo viso. Ad incorniciare il fisico una corona di fiori posizionata in modo da coprire le intimità di Kim.