Kim Kardashian, dolori alla mano: basta con i selfie!

Basta autoscatti per la regina dei selfie! Il medico di Kim Kardashian le avrebbe consigliato di ricorrere a un aiutante per farsi fare le fotografie, altrimenti il suo posto potrebbe andare incontro a problemi seri. Pare che alla prezzemolina degli eventi mondani faccia male la mano proprio per la posizione dovuta al selfie. Lo ha detto la stessa Kim durante una clip che anticipa il nuovo episodio della serie “Al passo con i Kardashian”.