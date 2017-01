12 novembre 2014 Kim Kardashian, lato B in primo piano a nudo sulla copertina del magazine Paper Esagerato ed esplosivo il fondoschiena della moglie di Kanye West è... monumentale Tweet google 0 Invia ad un amico

10:55 - Il fondoschiena di Kim Kardashian? Un fenomeno da... copertina. Il magazine Paper non se l'è lasciato sfuggire e gli ha dedicato una doppia cover. In uno scatto il prosperoso lato B della bella ereditiera è a nudo, lucido, scolpito ed esagerato. Nell'altro è coperto, inguainato in un lungo abito nero, che aderisce alle sue forme e con un dettaglio ironico: una coppa di champagne in equilibrio sulle chiappe.

"And they say I didn't have a talent...try balancing a champagne glass on your ass LOL", ci scherza la bella signora West su Twitter, "E poi dicono che non ho talento, provate a bilanciare un bicchiere di champagne sul vostro sedere!". Che il lato B di Kim sia ormai una leggenda è cosa nota. Non c'è giorno che un paparazzo non ne immortali le curve generose ed esplosive in strada o su un red carpet non fa differenza. E adesso il noto magazine Paper ha affidato alla mirabile arte fotografica di Jean-Paul Goude, noto per le sue foto iconiche di Grace Jones, l'onore di rendergli omaggio su una doppia cover. Ed eccolo lì, maestoso e abbondante, che troneggia in tutta la sua posteriore generosità.