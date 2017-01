Kim Kardashian-Kanye West, matrimonio al capolinea?

Divorzio in vista o pausa temporanea dagli alti e bassi della vita coniugale? E' giallo sulla sorte della coppia Kim Kardashian - Kanye West. Il tabloid inglese Daily Mail per primo ha diffuso la notizia che sarebbe stata la star dei reality show a rompere col rapper e ad avviare la pratica per l'affidamento dei figli. La celebrity americana avrebbe atteso a dare l'annuncio per permettere al marito di riprendersi dopo un ricovero in ospedale per un esaurimento da stress. Ma nelle ultime ore sono fioccate le smentite, fra cui quella di un amico di famiglia, secondo cui fra i due ci sarebbe solo una crisi temporanea.