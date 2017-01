Kate Moss, alticcia e con le calze a rete rotte

Serata movimentata per Kate Moss al Mark's Club di Londra in occasione del party organizzato da David Beckham per "The Another Man: Men's Style Stories". A festa conclusa la modella è stata fotografata all'uscita del locale mentre, barcollante e con lo sguardo assente, si dirigeva verso l'auto. Rossetto sbavato e calze a rete bucate non sono passati inosservati.