Il terzo Royal Baby dei duchi di Cambridge è nato nel giorno di San Giorgio, patrono d'Inghilterra. Il parto è avvenuto nella Lindo Wing, l'ala privata del St. Mary's Hospital, nel centro di Londra, dove erano stati già partoriti il primogenito George (2013) e la secondogenita Charlotte (2015). La nascita è stata annunciata, oltre che dal tweet di Kensington Palace, con una email alla stampa. Secondo tradizione verrà anche affisso un cartello con il nome del neonato principino all'ingresso di Buckingham Palace. In un successivo post si legge: "La regina, il duca di Edimburgo, il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia, il principe Harry e i membri di entrambe le famiglie sono stati informati e si rallegrano della notizia". Il lieto evento è stato ufficializzato anche con l'affissione d'un cartello su un leggio dietro la cancellata di Buckingham Palace, residenza della regina: un avviso ai sudditi del Regno redatto in forme e stile vecchi di secoli.

La Middleton era arrivata in ospedale accompagnata da William nelle prime ore della mattina. Kate era rimasta a riposo per circa un mese in previsione del parto, l'ultimo impegno pubblico era stato un evento benefico a Londra il 22 marzo scorso.



George, 5 anni, e Charlotte, 3, abbracciano così il fratellino, il quinto in linea di successione al trono. C'è molta curiosità anche per sapere il nome del bimbo, rimasto ancora top secret.