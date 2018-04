Da Arthur a Philip: i toto-nomi per il terzo figlio di William e Kate

Il bimbo è nato il 23 aprile, il giorno della festa di San Giorgio. William e Kate però hanno chiamato George già il loro primogenito. I duchi di Cambridge dovranno scegliere per il loro terzo figlio un nome che sia degno di un principe che è quinto in linea di successione al trono.



Arthur - E' uno dei nomi di Carlo d'Inghilterra, il padre di William. Ed è anche uno dei nomi del padre della regina Elisabetta, George VI. Re Artù è il leggendario condottiero che difese la Gran Bretagna dalle invasioni tra il V e il VI secolo.



Albert - Era il nome preferito della regina Vittoria che ha sempre insistito che Albert fosse il secondo nome dei suoi discendenti per onorare il suo amato marito: il principe Alberto. Inoltre scegliendo Albert come nome del loro terzo figlio, William e Kate onorerebbero anche il nonno di William, George VI, il cui nome intero era Albert Frederick Arthur George.



Philip - William potrebbe scegliere per il terzogenito il nome di suo nonno: il principe Philip, duca di Edimburgo e marito di Elisabetta II. Inoltre Philip è il secondo nome di Carlo e il terzo nome di William.



Frederick - E' un nome inconsueto per le ultime generazioni della famiglia reale, ma c'è un Frederick nell'albero genealogico dei Duchi di Cambridge. Si tratta del principe Adolphus Frederick che visse tra il 1774 e il 1850.



James - E' un nome cha sta molto a cuore a Kate che potrebbe decidere di chiamare così suo figlio in onore del fratello James Middleton. William ha anche un cugino che si chiama James. Inoltre si tratta di un nome che era in voga tra gli Stuart. Basti pensare al re di Scozia James I che nel 1603 è diventato re d'Inghilterra con il nome di James VI



Charles - William potrebbe decidere di chiamare il figlio Carlo in onore di suo padre Charles Philip Arthur George. Anche se è più probabile che lo scelga come secondo nome del terzogenito come ha già fatto con la figlia Charlotte che tra i vari nomi ha anche Diana, in onore di Lady D.