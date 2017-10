Kate Middleton come non l'avete mai vista: le foto "dimenticate"

Kate Middleton come non l'avete mai vista. E' quella ripresa nelle foto che il settimanale "Spy" pubblica nel numero in edicola il 27 ottobre. Si tratta di una serie di scatti tratti dall'album privato della duchessa di Cambridge, foto giovanili che mostrano la futura regina d'Inghilterra da bambina fino agli anni del liceo. Foto buffe e spontanee che però creano qualche imbarazzo a Corte perché Kate ormai deve incarnare il rigore di una futura regina.