Karina Cascella, senza veli fa volare l'immaginazione

13:04 - Accovacciata sui tacchi, senza veli e con i tattoo a vista sulla schiena e sulle braccia. Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, si mette "a nudo" e posta uno scatto provocatorio su Instagram, scatenando i follower, che tra critiche e complimenti aprono il dibattito sulla libertà di pubblicare foto "intime".

"Ognuno della sua vita privata fa quello che vuole" cinguettano i più. Karina non si scompone, lei ama giocare sui social e provocare con scatti maliziosi e pieni di allusioni. In fondo poi non si tratta di un vero e proprio nudo, l'ex opinionista copre il seno con le mani e mostra solo spalle e schiena. Il resto è solo da immaginare, lei allude, i fan sognano. In uno scatto precedente la bionda showgirl indossa solo una collana e mostra la schiena nuda. Foto allusive ed "artistiche" niente di più. Per far volare l'immaginazione e stuzzicare il popolo dei social.