Karina Cascella, ecco il nuovo amore

"Il profumo di un uomo che con la sua gentilezza, con la sua presenza e la sua dedizione aveva fatto 'cadere' tutte le paure e i muri che negli anni, la mamma di quella bambina aveva tirato su. Quell'estate decise di provare a non scappare più, decise di provare a fermarsi, fermarsi tra le braccia di colui che aveva fatto di tutto e anche di più x conquistarla. Così tornò nella grande città con la sua bambina, si amavano forse ancora di più, la scuola ricominciava, l'inverno era alle porte, ma qualcosa era cambiato. La mamma della bambina era nuovamente innamorata. L'avrebbe protetta, non avrebbe fatto mai nulla che destabilizzasse la sua dolce piccina, avrebbe continuato a crescerla con tutto l'amore che aveva....solo che...solo che avrebbe potuto contare ancora una volta nella sua vita, su un uomo. @durantimattia #questaelamiafavola". Così Karina ha annunciato ai follower di essersi fidanzata con il manager del Cocoricò.



La prima volta che si sono visti lei ne è rimasta folgorata: "Era bellissimo. Camicia nera. Stava benissimo... Poi lo rivedo a Riccione una sera ad una cena e lui in maniera sfacciata mi chiede il numero di cellulare, che profumo uso perché era buonissimo e gli piaceva..." racconta a Tgcom24.



Dalla scintilla in poi corre tutto veloce. "Sapevo che era quello giusto per una serie di motivi e quindi all'inizio ero un po' sulle mie, proprio perché temevo un legame importante. Poi invece mi ha conquistata, con la sua tenacia, la sua presenza e il suo essere premuroso e attento a tutto. So di amarlo ora più che mai...".



La storia a distanza, lui vive a Riccione e lei a Milano, non li spaventa: "Va bene così perché so che se io chiamo Mattia e gli dico 'amore mi manchi' dopo tre ore me lo trovo sotto casa. Poi lui è di Milano i suoi genitori vivono qui", continua la Cascella.



Questa estate, "bellissima", la porteranno nel cuore: "Abbiamo dei ricordi fantastici noi due, noi due con gli amici, il mare le serate, la serenità. Quella che lui e solo lui mi sa trasmettere – conclude Karina - Mattia ha di bello che è sempre sorridente, sempre positivo. Pensavo non esistessero uomini così e invece... invece lui esiste ed è mio".