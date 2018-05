Sportiva e sexy. "Arriverò in bici ad #Osimo", 11esima tappa del Giro d'Italia, fa sapere su Instagram Justine Mattera a margine di uno scatto di Stefano Riva in cui è completamente senza veli. Sguardo magnetico, sideboob e curve perfette delle natiche in primo piano lasciano senza fiato.

E' impossibile negarlo, Justine ha un ottimo rappporto con il suo corpo e non fatica a condividere la sua bellezza con i follower. 48 anni e un fisico da fare invidia. Il segreto? Dietro a tanta perfezione c'è sicuramente uno stile di vita sano e la passione per lo sport, in primis corsa e ciclismo. Non a caso la showgirl ha già alle spalle due gare di triathlon. Ed ecco i risultati...