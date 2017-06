Justine Mattera e Clizia Incorvaia, coppia bollente al mare

Che ci facevano Clizia Incorvaia, fashion blogger, e Justine Mattera, showgirl e camaleontica modella, insieme in un beach resort in Puglia avvinghiate in sexy costumini? Le due bionde dalle curve spaziali si sono ritrovate in vacanza con i figli e ne hanno approfittato per uno shooting mozzafiato a due. Pose avvincenti, fisici da sballo e panorama da togliere il fiato...