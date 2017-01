Juliana Moreira e Edoardo Stoppa: "E' in arrivo un secondo bebè"

La famiglia si allarga per Juliana Moreira e Edoardo Stoppa. La coppia è infatti in attesa del secondo figlio, come annuncia in esclusiva al settimanale Chi l'inviato di Striscia la notizia: "Sarà un maschietto e nascerà a settembre". Insieme dal 2007 i due hanno già una bambina, Lua Sophie nata nel 2011.

"Abbiamo aspettato fino a quando nostra figlia Lua Sophie fosse pronta", spiega Juliana Moreira. "Quando le dicevo: "vuoi un fratellino?", lei rispondeva sempre "no". Quando ha finalmente detto "sì" sono corsa da Edoardo dicendo: "Muoviamoci, ha detto sì"». "Io avrei fatto subito un altro figlio", replica invece Edoardo Stoppa "ma per me è più semplice. È la donna che deve affrontare i cambiamenti. E poi era giusto che Juliana tornasse a lavorare e che nostra figlia crescesse e fosse lei a volere un fratellino". Adesso per la bella showgirl brasiliana di Paperissima e per Stoppa il tempo di una seconda cicogna è quindi arrivato. Juliana Moreira è al sesto mese di gravidanza, ma si sente in piena forma. "Va benissimo", ha detto a Chi la showgirl, “i fastidi fisici ci sono, ma li conosco già. Quando aspettavo Lua Sophie avevo mille paure perché, prima di lei, avevamo perso un bambino alle prime settimane e quello fu uno shock per noi. Ora, invece, sono serena".