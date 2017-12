Jeremias Rodriguez, serata al bacio con Sara

Sarà un Natale pieno d'amore a casa Rodriguez. Belen ha ritrovato la serenità con Andrea Iannone, Cecilia tocca il cielo con un dito insieme a Ignazio Moser e Jeremias bacia con passione la sua Sara Battisti. Come mostrano dli scatti di Novella 2000, il fratello di Belen si è riunito alla sua ex dopo l'esperienza del Grande Fratello Vip in cui aveva dimostrato un debole per Aida Yespica. Ma ora nel suo cuore c'è solo Sara da cui non riesce a staccarsi.