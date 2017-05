Jennifer Lopez, bomba esplosiva senza intimo

Il tocco vincente sul red carpet? La scollatura audace e la mancanza di biancheria intima. Jennifer Lopez non rinuncia mai all'abito esageratamente hot e al reggiseno è proprio allergica. E' passato qualche anno da quel famoso vestito a vestaglia verde dal tocco italiano che l'ha promossa per il look più bollente, ma a 47 anni Jlo continua a sfoggiare il suo look intrepido.

Sul tappeto rosso dei Billboard Latin Music Awards 2017, a Coral Gables, in Florida, ha sfoggiato una mise vedo non vedo che lasciava poco all'immaginazione. Il seno si intravedeva, ma anche qualche centimetro di pelle di troppo sbucava dai fianchi prorompenti grazie al cut-out all'altezza della vita e uno spacco vertiginoso. Bella e sensuale non si tira mai indietro quando si tratta di mostrare tutto il suo sex appeal e non si risparmia nemmeno in amore. Pare che tra la cantante e Alex Rodriguez, ex giocatore dei New York Yankees, tutto proceda a gonfie vele...