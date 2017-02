Jennifer Lopez, il suo fisico da teenager fa impazzire la Rete

Pancia piatta e t-shirt sollevata sopra il petto. Come una teenager Jennifer Lopez, 48 anni a luglio, pubblica un selfie "under cleavage", ovvero con il seno che si scopre dal basso, allo specchio e manda in tilt la Rete. La popstar di origini portoricane dimostra come l'età non conti nulla per lei, che ha mantenuto un fascino e una bellezza senza tempo.