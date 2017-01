Ivan Zaytsev, dedica speciale alla moglie e cambio look per lo Zar della Nazionale di volley

Chiusi i Giochi lo schiacciatore della Nazionale cambia look. Via la barba resta solo la sua cresta... e quella medaglia d'argento che stringe tra le dita mentre ringrazia i fan su Instagram: "Questa medaglia me la tengo stretta, perché è il riassunto di ciò che abbiamo fatto... Abbiamo condiviso risate, pensieri, bestemmie, sudore, sangue, lacrime di gioia e di delusione... abbiamo condiviso le nostre anime di persone semplici ed umili, riuscendo a diventare una famiglia... Sono orgoglioso dei miei compagni e dello staff che ci ha accompagnato in questo percorso perché,anche se il nostro sogno dorato non è diventato realtà, siamo riusciti a trasmettere all'esterno il senso di appartenenza alla maglia... Mai come oggi sono orgoglioso di essere italiano.. Grazie a tutti,dal più profondo dell'anima.. Vi voglio bene!!".



Ma la dedica speciale, che risale a qualche giorno prima, va a sua moglie Ashling e madre del piccolo Sasha: "Certe parole possono essere pronunciate soltanto da chi conosce la tua anima..sei la cosa più importante al mondo... grazie per aver condiviso con me questo cammino... ti amo". Lei, ex modella e ora madre e moglie a tempo pieno, la sua prima fan in assoluto, sposata nel 2013, è la sua carica. "Lei mi ha salvato, abbiamo scoperto l'amore insieme", ha confessato a Diva e Donna.