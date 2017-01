Ireland Baldwin, alla sfilata di lingerie senza reggiseno

Quale modo migliore per farsi notare a una sfilata di lingerie? Non indossarla. E così tutti i flash erano puntati su Ireland Baldwin l'altra sera al Victoria's Secret Show. Tra modelle in biancheria intima e vip illustri, la figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin ha calcato il red carpet con un abitino dalla scollatura mozzafiato, dal quale il seno ha rischiato di uscire più di una volta.