Ireland Baldwin, intima e bollente dalla stanza d'albergo

Solo reggiseno e perizoma e l'effetto è più che riuscito. Ireland Baldwin, bellissima figlia diciannovenne di Alec Baldwin e Kim Basinger posta una sequenza a luci quasi rose di scatti in intimo dalla stanza del suo albergo a Cannes...Gambe lunghissime, un lato B tonico e curve giuste al posto giusto...

La brunetta super sexy ha condiviso la serie di foto con i suoi oltre 255 mila seguaci su Instagram cinguettando: "Mi basta la mia Canon 7D, un bikini provocante e una splendida location per girare". Irriverente e consapevole della sua bellezza Ireland ama le provocazioni, specie quando si tratta del suo corpo perfetto, che mostra con nonchalance, il meno coperto possibile. Da poco "uscita" da un periodo "difficile", dopo la rottura con la fidanzata, la rapper Angel Haze, la modella sembra ora essersi ripresa dal "trauma emotivo", in cui era precipitata dopo la fine della sua love story e a causa del quale ha trascorso un mese in un centro di riabilitazione a Malibu.