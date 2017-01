Ilary Blasi non molla Francesco Totti

Un pancione esplosivo, una gravidanza agli sgoccioli eppure ancora allo stadio, vicino al marito 39enne in questo momento delicato per la sua carriera. Ilary Blasi era all'Olimpico seduta in tribuna a pochi passi da Francesco Totti che non ha giocato, ma ha ricevuto l'affetto dei tifosi. Sorridente e rilassata la showgirl ha voluto assistere al match serale con Totti.

Il parto è previsto per i primi giorni di marzo, il conto alla rovescia è già cominciato e tra pochi giorni sarà svelata la sorpresa di Francesco e Ilary, che fino ad oggi non hanno voluto sapere il sesso del nascituro. Totti e la Blasi sono già genitori di Cristian, 10 anni, e Chanel, 8.



"So' gonfia come 'na zampogna" aveva dichiarato qualche tempo fa al telefono con Mammucari in radio. La ex letterina ed ex conduttrice delle Iene non rinuncia a godersi questi ultimi giorni con il pancione ed è sempre pronta a seguire il marito ( anche se non è entrato in campo con i giallorossi ).