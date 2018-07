Il segreto degli addominali di Dua Lipa

Dua Lipa, in questo periodo in tutte le radio con il singolo One Kiss insieme a Calvin Harris, è nota per le sue grandi qualità vocali e naturalemente per la bellezza. Seguitissima sui social, è il prototipo della cantante moderna: intonata, presenza scenica incredibile e fascino smaliziato. C'è poi quel dettaglio che non è sfuggito ai suoi molti follower di Instagram, vale a dire l'addominale perfetto che tutti le invidiano e vorrebbero avere. Forse, proprio per le continue domande su come ottenere quel tipo di risultato, Dua Lipa ha postato un video in cui mostra il suo particolare allenamento. Una prova a corpo libero che richiede coordinazione e grande equilibrio, ma che senza ombra di dubbio dà ottimi frutti.