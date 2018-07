Justin Bieber e Hailey Baldwin, primo bacio social

Non tutti sono contenti di questa unione. Molti fan, attraverso i commenti sul social, credono che tra Bieber e Selena Gomez non sia finita davvero. O comunque sognano ancora di vedere lui ancora accanto alla ex storica.



Intanto il 7 luglio, in un resort alle Bahamas, la popstar canadese si era inginocchiata, a sorpresa, davanti alla modella bionda per fare la usa proposta ufficiale di fidanzamento, chiedendo a tutti i presenti di spegnere i cellulari.

Poi sui social ha scritto: "Bello avere il nostro futuro assicurato!. Il tempismo di Dio (sic) è davvero letteralmente perfetto, ci siamo fidanzati il ​​settimo giorno del settimo mese, il numero sette è il numero della perfezione spirituale", aggiungendo "Ascolta questa cosa chiara e semplice, Hailey. Sono veramente innamorato di tutto ciò che riguarda te! Così impegnato a passare la mia vita a conoscere ogni singola parte di te che ti amo con pazienza e gentilezza".



La risposta social di Hailey non si era fatta attendere. In un tweet la modella ha scritto: "Nessuna parola potrebbe mai esprimere la mia gratitudine. Non sono sicura di quello che ho fatto nella vita per meritarmi tanta felicità, ma sono così profondamente grata a Dio per avermi dato una persona così incredibile con cui condividere la mia vita!".