Guarda chi si rivede: Fernanda Lessa... con un nuovo amore

Guarda chi si rivede: Fernanda Lessa. La ex modella brasiliana, ex del tastierista dei Subsonica Boosta ora professore ad Amici con il quale ha avuto due figlie, ed ex del fondatore della catena di gelati Grom, Guido Martinetti, si è reinventata dj ed ha un nuovo amore: Luca, un barista torinese.

La modella e naufraga dell'Isola dei Famosi del 2006 vive a Torino, ma di lei si erano perse le tracce. Il settimanale Novella 2000 l'ha pizzicata per le strade del capoluogo piemontese con il nuovo amore con il quale si scambia baci e tenerezze. Fino al 2011 Fernanda è stata la compagna di Davide Dileo, poi il tastierista si è fidanzato con la ex Miss Italia Miriam Leone (storia ora naufragata), mentre la Lessa ha avuto una relazione con Martinetti. Ora mentre Boosta approda in tv con Amici nelle vesti di prof, Fernanda si fa scoprire come dj a tempo pieno.