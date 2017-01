Grande Fratello 9: riecco Daniela Martani, la "pasionaria di Alitalia"

13:15 - Guarda chi si rivede! Riecco Daniela Martani, ex gieffina, nota come la "pasionaria di Alitalia" in versione sexy e "impegnata" negli scatti di Bruno Oliviero, il fotografo delle dive. La bella ex concorrente del Grande Fratello 9 ha da un po' iniziato una dieta vegana: "Amo gli animali e non li mangio", racconta e il fisico ci guadagna. Guardare per credere.

"Per la prima volta mi spoglio per dimostrare che la scelta vegana vuol dire salute, senza carne e nessuna proteina animale", racconta la Martani, che sfoggia un bellissimo topless, coperto pudicamente dalle mani e un fisico da dieci e lode. Fotografata da Oliviero con i soli slip neri addosso Daniela posa come una modella e dice: "Queste foto fanno vedere che fisicamente sto benissimo seguendo questa mia scelta etica". Intanto l'ex gieffina e ex hostess, uscita di scena dopo un momento di gloria post Grande Fratello e licenziata da Alitalia, si è data alla musica esibendosi come dj e cantante nei piano bar.



Le cose non sono proprio andate come avrebbe voluto. Le luci della ribalta si sono spente prima che ne potesse assaporare le soddisfazioni. Lei resta però una "pasionaria", combattiva e decisa a non arrendersi. E riparte dall'obiettivo di Bruno Oliviero, che a tante bellezze ha regalato la corona da diva. Lei potrebbe essere la prossima.