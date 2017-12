Gli ex GfVip vanno tutti a cena... fuori

Anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip gli ex concorrenti si ritrovano per fare baldoria insieme, ma questa volta sotto la Madonnina. Buon cibo, vino e tanta musica per una serata super "ritmata". Presenti la coppia Rodriguez-Moser, Aida Yespica, Gianluca Impastato, Ivana Mrazova, Luca Onestini e il suo grande amico Raffaello Tonon.