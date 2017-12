Ignazio Moser, infiniti momenti di passione con Cecilia Rodriguez

Spenti i riflettori nella casa del Grande Fratello Vip Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez restano inseparabili. Si amano e il loro amore è anche social. Con uno scatto in bianco e nero i due si scambiano un bacio mozzafiato sotto le lenzuola. "Quei momenti che vorresti non finissero mai... ", commenta il ragazzo su Instagram e poi condivide uno screenshot di una conversazione tra lui e la sorella di Belen che mette in luce i loro sentimenti.

Si amano, se lo dicono e lo ripetono anche in tv. Senza timori e vergogna nonostante le polemiche e la scena "incriminata" dell'armadio. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno sul serio, le rispettive famiglie lo sanno, gli amici pure e anche i fan che sono pronti a sostenere la loro unione.



Sempre più social i due condividono scatti di coppia, dagli impegni di lavoro, agli appuntamenti privati. E con un'immagine in bianco e nero Ignazio e Cecilia mettono in scena la loro passione con un incontro di labbra infuocato. Solo qualche giorno prima Moser aveva postato un altro bacio sotto le lenzuola cinguettando "Tutto il resto è noia".



Ma non finisce qui. Su Instagram Stories l'atleta ha condiviso una conversazione privata con la sua Cecilia in cui emerge il vero sentimento che li lega. "Tu sei il mio sogno. Giuro", scrive la Rodriguez. "Tu il mio", risponde lui...