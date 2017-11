Giorgio Mastrota, quarto figlio in arrivo

Soprannominato il "re delle televendite", Giorgio Mastrota sta per diventare padre per la quarta volta . Dopo Natalia (avuta con l'ex showgirl spagnola Natalia Estrada), Federico e Matilde è in arrivo un maschietto. Con un post su Instagram, il presentatore mostra il ventre della compagna Floribeth Gutierrez e cinguetta: "Dai Leonardo... manca poco".

A 53 anni, Giorgio sta per diventare padre per la quarta volta. Lo aveva annunciato dopo la nascita nel 2013 di Matilde che non aveva intenzione di fermarsi con i figli. E così è stato. Lo scorso 20 luglio sui social ha condiviso il lieto evento mostrando il pancino di Flo che ora è diventato un pancione agli sgoccioli. Già madre di Matilde, la Gutierrez questa volta è in attesa di un maschietto il cui nome, Leonardo, è stato svelato pochi giorni fa. Due maschi e due femmine per il presentatore attivo sui social con il suo pollicione sempre in primo piano.