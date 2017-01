17 maggio 2015 Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sorridono mano nella mano a Milano La coppia esce allo scoperto: il calciatore e la giornalista non si nascondono più e vivono il loro amore pubblicamente Tweet google 0 Invia ad un amico

15:55 - Solo qualche giorno fa Ilaria D'Amico ha debuttato ufficialmente tra le wag bianconere a Madrid, adesso la giornalista e il calciatore Gigi Buffon si fanno immortalare mano nella mano felici e innamorati per le vie del centro di Milano. Insomma, per la coppia è arrivato finalmente il momento di vivere l'amore alla luce del sole e di sorridere ai paparazzi.

Ilaria e Gigi prima si sono concessi un pranzo in uno dei ristoranti più chic della città, in via Montenapoleone, poi si sono diretti a piedi verso la casa della giornalista. Buffon arriva con una valigia e poi entra nel portone della sua compagna. Nessuna tensione con i fotografi e nessun tentativo di sfuggire ai flash. Per la prima volta la coppia esce allo scoperto dopo gli scatti rubati e i vari tentativi di depistaggio. Insomma, per Gigi e Ilaria è arrivato il momento di sorridere e mostrare a tutti quanto si amano. Finalmente.