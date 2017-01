Wags bianconere scatenate a Madrid, c'è anche Ilaria D'Amico

Per la prima volta la telegiornalista esce allo scoperto e sorride per lo scatto delle wags bianconere, facendo vedere tutta la sua incontenibile gioia per la vittoria della squadra. La Zimbaro e la Sinopoli (moglie di Claudio Marchisio) dopo una serata madrilena e qualche giro di shopping per la città sono corse allo stadio per tifare. La D'Amico non è partita con loro e nei selfie del viaggio non c'è, ma allo stadio fa timidamente capolino dalla tribuna e per la prima volta veste i panni della wags.



Al Benarbeu anche i tifosi vip scendono in campo. Christian Vieri è scatenatissimo insieme agli amici Gianluca Vacchi, Giorgia Gabriele, Cristina Buccino e altri. Anche un altro tifoso doc, come Alessandro Martorana, è partito da Torino alla volta di Madrid per sostenere la Juventus.



Chi non era a Madrid, ha tifato davanti alla tv, come Cecilia Capriotti, Cristina Chiabotto e tanti altri...