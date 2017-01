Gianluca Vacchi, la sua mountain dance fa impazzire il web

Tre giorni a Cortina, cinque valigie per Giorgia, due borse Hermes per Gianluca Vacchi e un balletto di coppia che sfiora cinque milioni di visualizzazioni in un giorno solo. Il sole splende caldo ad alta quota e l'imprenditore ne approfitta per un passo a due con la Gabriele in costume sulle note di "Chantaje", la hit di Shakira feat. Maluma. Tra ancheggiamenti e addominali scolpiti in primo piano, il siparietto conquista il web.

Scarpe da tennis, boxer verdi per lui e costume in jeans minimal per Giorgia. Un look da mare per uno stacchetto in montagna... che lascia il segno. La coppia, nella casa di Gianluca, si cimenta in una nuova performance che fa il botto. Anche se non proprio in linea, i due si esibiscono in un balletto dai ritmi latini in cui l'ormai celebre movimento pelvico dell'imprenditore si ripete più volte. La compagna lo segue a ruota mettendo evidenza un fisico scultoreo e un lato B perfetto. I due si avvicinano, si stuzzicano e si sorridono complici. Che dire se non "Enjoy".