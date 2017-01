1 ottobre 2014 Francesco Facchinetti, prove da papà... perfetto Manca un mese all'arrivo del suo secondogenito e il dj si allena: prima sceglie la carrozzina, poi il marsupio. E su Instagram cinguetta amorevole con la piccola Mia Tweet google 0 Invia ad un amico

10:52 - La pancia di Wilma Helena Faissol lievita e Francesco Facchinetti si trasforma in un abile "mammo". Dopo l'esperienza della sua primogenita Mia, il dj ha affinato le tecniche quindi eccolo alle prese con carrozzina e marsupio... Pronto ad essere eletto "papà dell'anno". La fidanzata intanto cinguetta ironica: "Trasformare pizza e gelato in un essere umano è un lavoro abbastanza faticoso... Al resto ci pensa lui!". Che donna fortunata...

Sembra certo che sarà un maschietto ma per ora nessuno dei due futuri genitori si è sbilanciato. Per entrambi si tratta del secondo figlio. Wilma, infatti, ha già una bimba - Charlotte - che pare abbia un rapporto bellissimo con Facchinetti. I tre, insieme, sono andati in Brasile, terra natia della Faissol: primi scatti al pancione nudo e un'armonia familiare quasi da incorniciare.



In fondo, che l'ex di Alessia Marcuzzi sia un bravo papà non è certo un mistero. Le foto social con Mia, affettuosamente chiamata Snipul, sono all'ordine del giorno: dallo smalto sulle unghie alla gita in treno, Francesco non si risparmia. Mai. "Ho sempre amato più di quanto il mio cuore potesse amare. Ai miei figli insegnerò che la vita è una cosa meravigliosa" cinguettava qualche tempo fa il dj. Detto... Fatto!