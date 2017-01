27 agosto 2014 Francesco Facchinetti, ecco il pancione di Wilma Helena Faissol Il primo scatto della "gravidanza" arriva dal Brasile dove i due si stanno concedendo una vacanza Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:18 - Una mano sul pancione e un cuore. Questo messaggio, dolcissimo, è il primo scatto che "testimonia" la dolce attesa di Wilma Helena Faissol, nuova fiamma di Francesco Facchinetti. E' stato proprio il dj a postarla sui social in diretta dal Brasile, dove si trova con la futura mamma. "E' vero, sarò di nuovo papà" aveva scritto su Facebook qualche settimana fa, e ora, con questo scatto, mostra tutta la meraviglia di questa nuova avventura...

Uno scatto tenerissimo per Facchinetti che, da quando è diventato papà di Mia (avuta con Alessia Marcuzzi) non ha mai smesso di mostrare il suo lato più dolce. Con Wilma, esperta in strategia di comunicazione, ha ritrovato il sorriso e ora che lei è al quinto mese di gravidanza è pronto a mostrare la prima "foto" del futuro bebè.



Il sesso, per adesso, è ancora un segreto anche se da alcune foto social delle futura mamma potrebbe trattarsi di un maschio. La brasiliana ha già una bambina, Charlotte, così come il dj quindi un maschietto sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. "Ho sempre amato più di quanto il mio cuore potesse amare. Ai miei figli insegnerò che la vita è una cosa meravigliosa" commentava qualche tempo fa un raggiante Facchinetti. I due, in vacanza in Brasile - terra natia della Faissol - si regalano un po' di tempo insieme, tra frasi romantiche e scatti dolcissimi. Lei, canottierina gialla che avvolge leggera la pancia rotonda, è più raggiante che mai mentre cinguetta "bellezza pura". Impossibile darle torto...