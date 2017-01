29 maggio 2014 Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol, amore nella notte milanese Tenere carezze all'uscita dal ristorante, poi via verso la villa di lui a Mariano Comense Tweet google 0 Invia ad un amico

11:24 - Insieme, così, tra tenerezze e abbracci, non li avevamo ancora visti. Ora però che la storia della sua ex Alessia Marcuzzi con Paolo Calabresi è su tutti i giornali, anche lui Francesco Facchinetti può uscire allo scoperto con la sua Wilma Helena Faissol. O quasi. Eccoli immortalati da Novella 2000 a Milano, lui l'accarezza e la guarda innamorato, poi via sul Suv del deejay verso la sua villa a Mariano Comense...

Tre mesi fa lo scoop: Facchinetti parrebbe avere una nuova love story. Lei si chiama Wilma Helena Faissol, bionda e affascinante “fashion branding, talent management & strategic communications”, come è scritto sul suo profilo social. Brasiliana, bellissima e molto somigliante all'ex del Pirata, Alessia Marcuzzi. A "svelare" la nuova fiamma del deejay alcuni scatti su Instagram dei due insieme, con altri amici, e qualche frase sospetta come: "@frafacchinetti amore mio @ Milano Ti Amo".



Adesso la conferma. Facchinetti e Wilma hanno cenato insieme all'hotel Sheraton Diana Majestic l'altra sera, poi una volta fuori, lui si è lasciato andare a tenere carezze, prima di accorgersi di essere tallonato dai paparazzi. Quindi la "fuga" sul Suv bianco di lui verso Mariano Comense, dove Facchinetti abita da sempre. Wilma sarebbe venuta in Italia per restare tutta l'estate accanto al suo Principe come lo ha chiamato su Instagram qualche settimana fa postando lo scatto di una torta con tanto di candeline e il numero 34 sopra e cinguettando: "Today is a special day #happybday #mioprincipe #stillimmature". Francesco ha infatti festeggiato i suoi 34 anni il 2 maggio, "stillimmature" scrive Wilma... Che si sia già accorta che il bel deejay è un eterno Peter Pan?



Poco le importa lei adesso è accanto a lui... Resta da scoprire quando e se i due ufficializzeranno la loro relazione mostrandosi alla luce del sole e non solo della luna e se la modella e Pr porterà sua figlia con sè. Anche Wilma infatti sembrerebbe essere mamma single con bimba a carico, come mostrano alcuni scatti su Instagram... L'estate deve ancora cominciare e sarà molto lunga, avremo modo di saperne di più.