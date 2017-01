29 luglio 2014 Francesco Facchinetti sarà di nuovo papà Dopo Mia, avuta da Alessia Marcuzzi, un altro bebè per il conduttore. La fidanzata Wilma è in dolce attesa da cinque mesi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:28 - “Sono felice. Una nuova vita è un dono di Dio, un grande dono. Diventare padre per la seconda volta mi fa sentire al settimo cielo. Mi dedicherò con tutte le forze alla mia compagna e ai miei figli”. Così Francesco Facchinetti ha annunciato in esclusiva al settimanale Chi, che sta per diventare padre per la seconda volta. La sua compagna, Wilma Helena Faissol, brasiliana, è al quinto mese di gravidanza.

E così mentre la sua ex, Alessia Marcuzzi ha cominciato una nuova storia d'amore con Paolo Calabresi, Francesco Facchinetti riparte da Wilma e da una nuova vita. Dopo la piccola Mia, avuta dalla Marcuzzi, Facchinetti in autunno sarà di nuovo papà. Anche la sua compagna, Wilma Faissol, che è una esperta in strategia di comunicazione, ha una bambina, Charlotte, nata da una precedente relazione. “Ho sempre amato più di quanto il mio cuore potesse amare. Ai miei figli insegnerò che la vita è una cosa meravigliosa”, ha commentato raggiante Facchinetti.