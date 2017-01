Francesco Facchinetti papà, prima uscita con Wilma dopo il parto

09:00 - “Il dottore più sexy del mondo è tutto mio” cinguetta Wilma Helena Fassol, compagna di Francesco Facchinetti, poche ore dopo la nascita del piccolo Leone. Una coppia innamorata e felice: lui, dj Francesco che scrive un messaggio d'amore per il suo bimbo appena nato che fa commuovere tutte le fan, lei che dalla camera d'ospedale lo definisce il miglior papà. Intanto la coppia si bacia nel giardino della clinica.

“Il profumo dei bimbi appena nati è la cosa più bella del mondo” scrive Facchinetti sul suo profilo Facebook. Wilma da Instagram risponde postando una foto scattata in sala parto prima che lei desse alla luce Leone. Francesco si infila il camice bianco e si prepara ad assistere all'arrivo del suo maschietto, il secondo figlio dopo la nascita di Mia, avuta da Alessia Marcuzzi.



"Ciao amore mio, sei appena nato - scriveva Facchinetti alla nascita di Leone - Ho pianto di gioia. L'ultima volta che mi è successo è stato il 4 Settembre del 2011 quando è nata tua sorella, Mia. Oggi sei nato tu! Pesi quasi 4 chili e sei alto 54 cm: ora capisci perché ti chiami Leone. La mamma è stata bravissima, mentre io ho rischiato di svenire almeno 4 volte: impossibile abituarsi alla più grande emozione della vita".



Francesco, che recentemente ha annunciato di voler portare presto all'altare la compagna 33enne, prosegue: "Ora, con assoluta certezza, ti posso dire che le donne ci battono 10000 a 0, ricordatelo sempre. Quando leggerai questo mio messaggio sarai grande e ti domanderai perché ho voluto mandartelo con la foto di un bellissimo orizzonte. L'ho fatto per un motivo. Affronta sempre la vita guardando l'orizzonte, fai in modo che nessuno ti metta barriere e sentiti sempre LIBERO. Cammina con la faccia verso il sole e goditi ogni secondo, ogni attimo, ogni respiro. Non avere paura di niente e di nessuno perché i tuoi genitori saranno sempre con te. Benvenuto amore mio nell'avventura più bella che ci sia: LA TUA VITA. Ti amo Papà".