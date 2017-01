Francesca Dallapè sarà mamma a maggio

La tuffatrice, che è stata testimone a settembre al matrimonio all'isola d'Elba di Tania, racconta di aver raccontato subito alla compagna della dolce novella: “Lei ha capito subito: sei già incinta!”. “E pensare che io non pensavo arrivasse subito – dice la Dellapè – Ci siamo fatti prendere dai festeggiamenti... La gara a Rio è stata il 7 agosto. Conquistata la medaglia... con Manuel siamo partiti subito in vacanza, a Palma di Maiorca. Lì ho avuto un leggero ritardo...”.



“Prima di Rio mi allenavo sei ore al giorno, ora non più. E' questo il motivo, più che la gravidanza, per cui ho messo su tre chili e mezzo. Ora vado in palestra e cammino molto – dice la tuffatrice – Non è detto che non possa tornare a tuffarmi più avanti, da mamma”.