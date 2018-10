Francesca Barra e Claudio Santamaria, lite in strada con lacrime

Dopo tante romaniticherie (social) arriva finalmente un litigio anche per Francesca Barra e Claudio Santamaria . La coppia, convolata a nozze lo scorso 21 luglio, è stata pizzicata da Settimanale Nuovo durante una discussione nel cuore di Roma. Lei gesticola, lui pure. Poi salgono in auto e l'attore solleva gli occhiali da sole e porta le mani agli occhi. Non ci vede più dalla rabbia o scende una lacrima sul viso?

Capita anche alle migliori coppie di discutere. E' quel che è successo alla Barra e a Santamaria durante una divergenza di opinioni "on the road". Lei parla, lui allarga le braccia e risponde. E' difficile scoprire quale sia stato l'argomento scatenante, ma sappiamo con certezza che l'attore e la giornalista abbiano fatto pace.



Solo pochi giorni fa, in occasione del 40esimo compleanno di Francesca, Claudio ha condiviso su Instagram una dedica piena d'amore: "Tanti auguri amore mio, sei la mia migliore amica nonché la donna più bella del mondo". Non sarà una discussione a far tremare il loro rapporto.