Claudio Santamaria e Francesca Barra, Instagram rimuove la loro foto hot

Santamaria racconta l'episodio sul suo profilo Instagram, scrivendo: "Cari amici, cari fotografi, la foto che avevamo pubblicato questa mattina in cui eravamo ritratti io e Francesca abbracciati in doccia visti attraverso un vetro opaco, è stata rimossa da Instagram perché non segue le loro 'Community Guidelines in merito a nudo o pornografia'", allegando l'immagine con la scritta 'il tuo post è stato eliminato'. E aggiunge: "Siamo indignati e arrabbiati, dal momento che su tantissimi profili vengono mostrati culi e tette senza nessun senso artistico. Inoltre, vi sono alcuni fotografi di nudo che pubblicano foto erotiche e non vengono censurati. Incoerenza e censura, vi meritate i selfie sopra a degli unicorni gonfiabili". Poi chiude incalzando: "Instagram non cancella commenti che alimentano odio e violenza, ma cancella una foto che non ha nulla di osceno o pornografico. Pubblicheremo la foto su altri social".



La giornalista e l'attore protagonista di "Lo chiamavano Jeeg Robot" si sono sposati prima a Las Vegas nel 2017 e poi anche pochi giorni fa in Basilicata. Lui ha una bambina, Emma, avuta da Delfina Delettrez-Fendi. La Barra è invece mamma di Renato, Emma Angelina e Greta, nati dal primo matrimonio con Marcello Molfino.