Francesca Barra e Claudio Santamaria, nozze bis in riva al mare

Dopo Las Vegas, la Basilicata! Nozze bis per Francesca Barra e Claudio Santamaria, che si sono detti sì per la seconda volta a Policoro, in provincia di Matera, dopo il matrimonio celebrato in gran segreto in America. Una cerimonia intima e molto romantica, che si è svolta sulla spiaggia con rito civile in riva al mare. Pochi invitati e un'atmosfera da favola con la bella sposa in abito bianco arrivata in barca...

Anche Santamaria ha optato per il white look e si è cimentato in una commovente serenata per la sua sposa. Francesca, arrivata dal mare su una barca era accompagnata dai suoi tre figli e dalla primogenita di Claudio. Il primo matrimonio tra l'attore e la giornalista e conduttrice era stato celebrato in gran segreto a inizio anno a Las Vegas, senza familiari e amici. Stavolta la coppia si è scambiata gli anelli e due lettere piene di promesse d'amore pubblicamente anche se sempre in maniera molto intima e riservata per un ristretto gruppo di amici e familiari. A Policoro Francesca è nata e cresciuta ed è qui che ha voluto dire il fatidico sì all'uomo che ama. Per Claudio si tratta delle prime nozze, mentre per lei questo è il secondo matrimonio.