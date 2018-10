Fedez festeggia 29 anni e Chiara Ferragni punta all'Ambrogino d'oro

Fedez festeggia il suo 29esimo compleanno, il primo da papà. "In braccio ho il regalo più bello che la vita mi potesse fare. Domani ho una sorpresa per voi!", scrive il cantante sui social da Los Angeles, a margine di una foto con Leo e Chiara Ferragni. Per l'occasione serata speciale con amici e moglie, che cinguetta: "Happy B day daddy Fedez. We love you". Intanto a Milano spunta il nome della fashion blogger come candidata all'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza civica che il sindaco assegna ogni anno il 7 dicembre.

Compleanno agli Universal Studios di Los Angeles per Fedez con Chiara e la loro crew per una festa da paura in stile Halloween. Tra travestimenti horror e giochi, il cantante annuncia sui social di avere una sorpresa per i suoi fan. Che sia la tanto attesa canzone scritta per il figlio Leone? Tra poche ore, come sottolinea lui, lo scopriremo.



A Milano invece si parla della Ferragni, che risulta essere tra i candidati all'Ambrogino d'Oro. Gianluca Comazzi, consigliere di Forza Italia, giustifica così la sua proposta: "Ferragni ha contribuito a incrementare la fama della nostra città, in particolare per il settore della moda e dell'economia digitale". Per la fashion blogger sarebbe un premio di grande prestigio. E un buon motivo per rientrare nel capoluogo lombardo entro il giorno di Sant'Ambrogio.