Ferragnez, bye bye Milano: tonnellate di bagagli per Los Angeles

E dopo il giorno del parto, del rientro in Italia, delle vacanze e delle nozze, è arrivato anche il momento del ritorno a Los Angeles. I Ferragnez volano Oltreoceano con tutte le loro tonnellate di bagagli al seguito. I preparativi, la partenza e il volo in aereo è tutto rigorosamente social, come da tradizione di Chiara Ferragni e gentile consorte, Fedez.

La fashion blogger non vedeva l'ora di rivedere il suo appartamento americano. Dopo mesi passati tra viaggi di lavoro, vacanze al mare, giri per l'Italia, finalmente si torna a volare seriamente Oltreoceano. Scegliere il guardaroba da portare a Los Angeles non è stato facile: tra una miriade di scarpe di tutti i colori, i modelli, i tacchi e le marche possibili, Chiara ha fatto la sua selezione. Poi col pupo in braccio si prepara a iniziare una nuova avventura americana. Fedez riprende la sua famiglia tra ironia e romanticismo e i “ciao amore” reciproci si sprecano. I follower pendono dai loro post...